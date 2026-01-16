Мирра Андреева — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Аделаиде

Сегодня, 16 января, в Аделаиде (Австралия) восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 21-летней соотечественницей Дианой Шнайдер (23-й номер мирового рейтинга) за выход в финал турнира категории WTA-500. Их поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 7:30 мск.

Мирра Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Единственный предыдущий поединок между россиянками состоялся в Брисбене-2024. Тогда Андреева победила в первом круге в двух сетах — 6:2, 6:3.