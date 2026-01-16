Мирра Андреева — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Аделаиде
Поделиться
Сегодня, 16 января, в Аделаиде (Австралия) восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 21-летней соотечественницей Дианой Шнайдер (23-й номер мирового рейтинга) за выход в финал турнира категории WTA-500. Их поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 7:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Диана Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500 в Аделаиде.
Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:30 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Мирра Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Единственный предыдущий поединок между россиянками состоялся в Брисбене-2024. Тогда Андреева победила в первом круге в двух сетах — 6:2, 6:3.
Комментарии
- 16 января 2026
-
00:30
-
00:28
- 15 января 2026
-
22:09
-
21:22
-
20:27
-
19:50
-
19:21
-
18:52
-
18:34
-
18:25
-
17:58
-
16:58
-
16:35
-
16:09
-
15:58
-
15:26
-
15:06
-
14:54
-
14:49
-
14:17
-
13:53
-
13:39
-
12:58
-
12:45
-
12:25
-
12:06
-
11:43
-
11:33
-
11:24
-
10:51
-
10:41
-
10:38
-
10:34
-
10:26
-
10:21