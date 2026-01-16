19 чемпионов турниров «Большого шлема» выступят в одиночных сетках Australian Open — 2026

19 чемпионов (шесть мужчин и 13 женщин) турниров «Большого шлема» примут участие в двух одиночных сетках грядущего Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Мужчины:

Новак Джокович (Сербия, 24 «Шлема»);

Карлос Алькарас (Испания, шесть «Шлемов»);

Янник Синнер (Италия, четыре «Шлема»);

Стэн Вавринка (Швейцария, три «Шлема»);

Даниил Медведев (Россия, один «Шлем»);

Марин Чилич (Хорватия, один «Шлем»).

Женщины: