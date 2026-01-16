19 чемпионов турниров «Большого шлема» выступят в одиночных сетках Australian Open — 2026
19 чемпионов (шесть мужчин и 13 женщин) турниров «Большого шлема» примут участие в двух одиночных сетках грядущего Открытого чемпионата Австралии – 2026.
Мужчины:
- Новак Джокович (Сербия, 24 «Шлема»);
- Карлос Алькарас (Испания, шесть «Шлемов»);
- Янник Синнер (Италия, четыре «Шлема»);
- Стэн Вавринка (Швейцария, три «Шлема»);
- Даниил Медведев (Россия, один «Шлем»);
- Марин Чилич (Хорватия, один «Шлем»).
Женщины:
- Винус Уильямс (США, семь «Шлемов»);
- Ига Швёнтек (Польша, шесть «Шлемов»);
- Наоми Осака (Япония, четыре «Шлема»);
- Арина Соболенко (Беларусь, четыре «Шлема»);
- Кори Гауфф (США, два «Шлема»);
- Барбора Крейчикова (Чехия, два «Шлема»);
- Эмма Радукану (Великобритания, один «Шлем»);
- Елена Рыбакина (Казахстан, один «Шлем»);
- Елена Остапенко (Латвия, один «Шлем»);
- Маркета Вондроушова (Чехия, один «Шлем»);
- Софья Кенин (США, один «Шлем»);
- Мэдисон Киз (США, один «Шлем»);
- Слоан Стивенс (США, один «Шлем»).
