Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джованни Мпетчи Перрикар — Якуб Меншик, результат матча 16 января 2026, счет 0:2, 1/4 финала ATP-250 в Окленде

Якуб Меншик обыграл Джованни Мпетчи Перрикара и вышел в полуфинал турнира в Окленде
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился четвертьфинальный матч между 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии, посеянным под третьим номером, и 63-м в мировом рейтинге французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Встреча закончилась победой Меншика в двух сетах — 6:4, 6:2.

Окленд (м). 1/4 финала
16 января 2026, пятница. 01:10 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
63
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Меншик восемь раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Мпетчи Перрикар выполнил пять эйсов при двух двойных ошибках и использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В полуфинале турнира ATP-250 в Окленде Якуб Меншик встретится с победителем поединка между 52-й ракеткой мира Фабианом Марожаном из Венгрии и 89-м в мировом рейтинге американцем Элиотом Спиццирри.

Календарь ATP-250 в Окленде
Турнирная сетка ATP-250 в Окленде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android