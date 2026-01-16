Якуб Меншик обыграл Джованни Мпетчи Перрикара и вышел в полуфинал турнира в Окленде

В ночь с 15 на 16 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился четвертьфинальный матч между 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии, посеянным под третьим номером, и 63-м в мировом рейтинге французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Встреча закончилась победой Меншика в двух сетах — 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Меншик восемь раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Мпетчи Перрикар выполнил пять эйсов при двух двойных ошибках и использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
В полуфинале турнира ATP-250 в Окленде Якуб Меншик встретится с победителем поединка между 52-й ракеткой мира Фабианом Марожаном из Венгрии и 89-м в мировом рейтинге американцем Элиотом Спиццирри.
