Первый сеяный Бен Шелтон проиграл Себастьяну Баэсу в четвертьфинале турнира в Окленде
В ночь с 15 на 16 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился четвертьфинальный матч между восьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США, посеянным под первым номером, и 39-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом (седьмой посев). Встреча закончилась победой Баэса в двух сетах — 7:5, 6:3.
Окленд (м). 1/4 финала
16 января 2026, пятница. 02:25 МСК
8
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
39
Себастьян Баэс
С. Баэс
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Шелтон шесть раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Баэс не выполнил ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграл пять брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.
В полуфинале турнира ATP-250 в Окленде Себастьян Баэс встретится с 60-й ракеткой мира Маркосом Гироном из США.
