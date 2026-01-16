Скидки
Теннис

Бен Шелтон — Себастьян Баэс, результат матча 16 января 2026, счет 0:2, 1/4 финала ATP-250 в Окленде

Первый сеяный Бен Шелтон проиграл Себастьяну Баэсу в четвертьфинале турнира в Окленде
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился четвертьфинальный матч между восьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США, посеянным под первым номером, и 39-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом (седьмой посев). Встреча закончилась победой Баэса в двух сетах — 7:5, 6:3.

Окленд (м). 1/4 финала
16 января 2026, пятница. 02:25 МСК
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Себастьян Баэс
39
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Шелтон шесть раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Баэс не выполнил ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграл пять брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.

В полуфинале турнира ATP-250 в Окленде Себастьян Баэс встретится с 60-й ракеткой мира Маркосом Гироном из США.

