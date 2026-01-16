Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский назвал фаворитов мужского и женского Australian Open

Ольховский назвал фаворитов мужского и женского Australian Open
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский рассказал о своих ожиданиях от Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Ожидаю интересный турнир. Многие сейчас хорошо играют. Особняком стоят Синнер и Алькарас. Интересно посмотреть, как будет играть Медведев, потому что сейчас он в действительно хорошей форме. На мой взгляд, Рублёв тоже показывал хорошую игру в Гонконге. Интересно посмотреть, кто как начнёт. Уровень сейчас очень высокий. Думаю, вообще все матчи будут интересными.

Среди женщин? Соболенко явный фаворит. Отмечу Рыбакину, Швёнтек и Гауфф. Все те же лица, никого нового. Можно ожидать прорыв от наших девочек. Сложно говорить, потому что вроде бы все неплохо играют. Однако названная четвёрка выделяется более стабильными результатами», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

В 13:00 мск читайте на «Чемпионате» лонгрид, посвящённый предстоящему Australian Open.
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде

Видео: Мирра Андреева пообщалась с австралийскими зверюшками

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android