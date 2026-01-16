Ольховский назвал фаворитов мужского и женского Australian Open

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский рассказал о своих ожиданиях от Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Ожидаю интересный турнир. Многие сейчас хорошо играют. Особняком стоят Синнер и Алькарас. Интересно посмотреть, как будет играть Медведев, потому что сейчас он в действительно хорошей форме. На мой взгляд, Рублёв тоже показывал хорошую игру в Гонконге. Интересно посмотреть, кто как начнёт. Уровень сейчас очень высокий. Думаю, вообще все матчи будут интересными.

Среди женщин? Соболенко явный фаворит. Отмечу Рыбакину, Швёнтек и Гауфф. Все те же лица, никого нового. Можно ожидать прорыв от наших девочек. Сложно говорить, потому что вроде бы все неплохо играют. Однако названная четвёрка выделяется более стабильными результатами», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

В 13:00 мск читайте на «Чемпионате» лонгрид, посвящённый предстоящему Australian Open.

Видео: Мирра Андреева пообщалась с австралийскими зверюшками