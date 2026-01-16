Скидки
Теннис

Кимберли Биррелл — Виктория Мбоко, результат матча 16 января 2026, счет 0:2, 1/2 финала WTA-500 в Аделаиде

Виктория Мбоко вышла в финал «пятисотника» в Аделаиде, где сыграет с Андреевой или Шнайдер


В ночь с 15 на 16 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился полуфинальный матч между 17-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады (восьмой посев) и 107-й в мировом рейтинге Кимберли Биррелл из Австралии. Встреча закончилась победой Мбоко в двух сетах — 6:2, 6:1.

Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Кимберли Биррелл
107
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Мбоко восемь раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Биррелл не выполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках и проиграла свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В финале турнира WTA-500 в Аделаиде Виктория Мбоко сыграет с победительницей матча между двумя российскими теннисистками — восьмой ракеткой мира Миррой Андреевой (третий посев) и 23-й в рейтинге WTA Дианой Шнайдер (девятый посев).


