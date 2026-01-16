Виктория Мбоко вышла в финал «пятисотника» в Аделаиде, где сыграет с Андреевой или Шнайдер

В ночь с 15 на 16 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился полуфинальный матч между 17-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады (восьмой посев) и 107-й в мировом рейтинге Кимберли Биррелл из Австралии. Встреча закончилась победой Мбоко в двух сетах — 6:2, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Мбоко восемь раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Биррелл не выполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках и проиграла свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
В финале турнира WTA-500 в Аделаиде Виктория Мбоко сыграет с победительницей матча между двумя российскими теннисистками — восьмой ракеткой мира Миррой Андреевой (третий посев) и 23-й в рейтинге WTA Дианой Шнайдер (девятый посев).
