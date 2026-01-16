Томаш Махач переиграл Томми Пола и вышел в финал турнира в Аделаиде

В ночь с 15 на 16 января мск на хардовом турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился полуфинальный матч между 21-й ракеткой мира Томми Полом из США (второй посев) и 35-м в мировом рейтинге Томашем Махачем из Чехии (восьмой посев). Встреча закончилась волевой победой Махача в трёх сетах — 2:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Махач восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Пол выполнил три эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В финале турнира ATP-250 в Аделаиде Томаш Махач сыграет с победителем матча между 15-й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и 36-м в мировом рейтинге французом Уго Умбером.