Томаш Махач — Томми Пол, результат матча 16 января 2026, счет 2:1, 1/2 финала ATP-250 в Аделаиде

Томаш Махач переиграл Томми Пола и вышел в финал турнира в Аделаиде
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск на хардовом турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился полуфинальный матч между 21-й ракеткой мира Томми Полом из США (второй посев) и 35-м в мировом рейтинге Томашем Махачем из Чехии (восьмой посев). Встреча закончилась волевой победой Махача в трёх сетах — 2:6, 6:3, 6:3.

Аделаида (м). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 05:40 МСК
Томаш Махач
35
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 3
         
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Махач восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Пол выполнил три эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В финале турнира ATP-250 в Аделаиде Томаш Махач сыграет с победителем матча между 15-й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и 36-м в мировом рейтинге французом Уго Умбером.

Комментарии
