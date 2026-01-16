Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер и вышла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В матче 1/2 финала она одержала победу над соотечественницей Дианой Шнайдер (23-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Шнайдер одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале «пятисотника» в Аделаиде Мирра Андреева сыграет с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко.