Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Диана Шнайдер, результат матча 16 января 2026, счет 2:0, полуфинал WTA 500 Аделаида

Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер и вышла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В матче 1/2 финала она одержала победу над соотечественницей Дианой Шнайдер (23-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:50 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Шнайдер одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале «пятисотника» в Аделаиде Мирра Андреева сыграет с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
