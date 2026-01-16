Определились финалисты турнира ATP-250 в Окленде
Сегодня, 16 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Стали известны имена обоих финалистов.
Окленд (м). Финал
17 января 2026, суббота. 04:00 МСК
39
Себастьян Баэс
С. Баэс
Не начался
|1
|2
|3
|
|
18
Якуб Меншик
Я. Меншик
18-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в трёх партиях одержал победу над 52-м номером мирового рейтинга Фабианом Марожаном из Венгрии. Матч завершился со счётом 7:6 (11:9), 4:6, 6:1.
Во втором полуфинале 39-я ракетка мира представитель Аргентины Себастьян Баэс уверенно обыграл американца Маркоса Гирона, занимающего 60-ю строчку рейтинга. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.
Таким образом, в финале турнира встретятся Меншик и Баэс. Матч запланирован на субботу, 16 января.
