Мирра Андреева оценила свою соперницу по финалу на турнире в Аделаиде

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей сопернице в финале на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). За титул россиянка поборется с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (17-й номер рейтинга).

«Вики — отличный игрок. В прошлом году у неё был потрясающий сезон. Я знаю её с 12 лет. Это будет потрясающий матч. Она хорошо играет с начала года, и я думаю, что тоже неплохо играю, так что завтра нас ждёт отличный матч, и я надеюсь, что вы, ребята, придёте нас поддержать», — сказала Андреева в послематчевом интервью.

В полуфинале Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:1). Мбоко была сильнее австралийки Кимберли Биррелл (6:2, 6:1).