Мирра Андреева оценила свою соперницу по финалу на турнире в Аделаиде
Поделиться
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей сопернице в финале на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). За титул россиянка поборется с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (17-й номер рейтинга).
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Вики — отличный игрок. В прошлом году у неё был потрясающий сезон. Я знаю её с 12 лет. Это будет потрясающий матч. Она хорошо играет с начала года, и я думаю, что тоже неплохо играю, так что завтра нас ждёт отличный матч, и я надеюсь, что вы, ребята, придёте нас поддержать», — сказала Андреева в послематчевом интервью.
В полуфинале Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:1). Мбоко была сильнее австралийки Кимберли Биррелл (6:2, 6:1).
Комментарии
- 16 января 2026
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:34
-
09:15
-
07:48
-
04:39
-
03:00
-
02:06
-
00:30
-
00:28
- 15 января 2026
-
22:09
-
21:22
-
20:27
-
19:50
-
19:21
-
18:52
-
18:34
-
18:25
-
17:58
-
16:58
-
16:35
-
16:09
-
15:58
-
15:26
-
15:06
-
14:54
-
14:49
-
14:17
-
13:53
-
13:39
-
12:58
-
12:45
-
12:25
-
12:06