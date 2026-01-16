Мирра Андреева сыграет в финале на турнире WTA впервые с марта 2025 года

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал на турнире WTA в одиночном разряде впервые с марта 2025 года. Сегодня, 16 января, на соревнованиях категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:1) в полуфинале.

В предыдущий раз в финале Андреева играла на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США). Тогда она одержала победу над лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

Для юной россиянки финал в Аделаиде станет пятым в карьере. За титул она поспорит с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (17-я ракетка мира).