Мирра Андреева сыграет в финале на турнире WTA впервые с марта 2025 года
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал на турнире WTA в одиночном разряде впервые с марта 2025 года. Сегодня, 16 января, на соревнованиях категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:1) в полуфинале.
Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:50 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
В предыдущий раз в финале Андреева играла на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США). Тогда она одержала победу над лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).
Для юной россиянки финал в Аделаиде станет пятым в карьере. За титул она поспорит с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (17-я ракетка мира).
