Мирра Андреева сыграет в финале на турнире WTA впервые с марта 2025 года

Теннис

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал на турнире WTA в одиночном разряде впервые с марта 2025 года. Сегодня, 16 января, на соревнованиях категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:1) в полуфинале.

Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:50 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В предыдущий раз в финале Андреева играла на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США). Тогда она одержала победу над лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

Для юной россиянки финал в Аделаиде станет пятым в карьере. За титул она поспорит с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (17-я ракетка мира).

