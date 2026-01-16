Кузнецова оценила победу Андреевой над Шнайдер в полуфинале Аделаиды

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова оценила полуфинал турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) между россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Андреева победила со счётом 6:3, 6:2.
«Интересный полуфинал Аделаиды мы посмотрели: обе девчонки явно нервничали, особенно на старте. Начало было за Дианой, но затем Мирра успокоилась и всё пошло уже по её сценарию. Мирра выдержала свою тактику, отправляя Диане мячи под двуручный бэкхенд, при этом играла надёжно, без особенного риска и при этом на ключевых мячах здорово читала соперницу из обороны.
Завтра Мирра сыграет с Мбоко первый за последние десять месяцев финал с момента победного турнира в Индиан-Уэллсе», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
