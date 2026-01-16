Скидки
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде

Комментарии

Сегодня, 16 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Стали известны имена обеих финалисток.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

17-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко в двух партиях одержала победу над 107-м номером мирового рейтинга Кимберли Биррелл из Австралии. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

Во втором полуфинале восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер, занимающую 23-ю строчку рейтинга. Андреева победила со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, в финале турнира встретятся Мбоко и Андреева. Матч запланирован на субботу, 16 января.

