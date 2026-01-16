Определились финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде
Сегодня, 16 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Стали известны имена обеих финалисток.
Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
17-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко в двух партиях одержала победу над 107-м номером мирового рейтинга Кимберли Биррелл из Австралии. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.
Во втором полуфинале восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер, занимающую 23-ю строчку рейтинга. Андреева победила со счётом 6:3, 6:2.
Таким образом, в финале турнира встретятся Мбоко и Андреева. Матч запланирован на субботу, 16 января.
