Определились финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде

Сегодня, 16 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Стали известны имена обеих финалисток.

17-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко в двух партиях одержала победу над 107-м номером мирового рейтинга Кимберли Биррелл из Австралии. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

Во втором полуфинале восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер, занимающую 23-ю строчку рейтинга. Андреева победила со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, в финале турнира встретятся Мбоко и Андреева. Матч запланирован на субботу, 16 января.