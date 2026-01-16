Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — о матче со Шнайдер: представляла, что играю против Ниди Шнупер

Андреева — о матче со Шнайдер: представляла, что играю против Ниди Шнупер
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что придумала соотечественнице Диане Шнайдер вымышленное имя на время их очного матча на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Андреева победила со счётом 6:3, 6:2.

Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:50 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Перед матчем я очень нервничала. Старалась представлять, что играю против Ниди Шнупер – это выдуманное имя. Не пытайтесь понять, я странная. Было тяжело. Я рада, что всё сложилось в мою пользу. Очень довольна своим уровнем», — сказала Андреева в послематчевом интервью.

Андреева и Шнайдер ранее играли в парном разряде. Они являются серебряными призёрами Олимпиады-2024, а также участницами Итогового турнира WTA — 2025.

Материалы по теме
Мирра Андреева оценила свою соперницу по финалу на турнире в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android