Андреева — о матче со Шнайдер: представляла, что играю против Ниди Шнупер
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что придумала соотечественнице Диане Шнайдер вымышленное имя на время их очного матча на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Андреева победила со счётом 6:3, 6:2.
Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:50 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Перед матчем я очень нервничала. Старалась представлять, что играю против Ниди Шнупер – это выдуманное имя. Не пытайтесь понять, я странная. Было тяжело. Я рада, что всё сложилось в мою пользу. Очень довольна своим уровнем», — сказала Андреева в послематчевом интервью.
Андреева и Шнайдер ранее играли в парном разряде. Они являются серебряными призёрами Олимпиады-2024, а также участницами Итогового турнира WTA — 2025.
