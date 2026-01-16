Андреева — о матче со Шнайдер: представляла, что играю против Ниди Шнупер

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что придумала соотечественнице Диане Шнайдер вымышленное имя на время их очного матча на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Андреева победила со счётом 6:3, 6:2.

«Перед матчем я очень нервничала. Старалась представлять, что играю против Ниди Шнупер – это выдуманное имя. Не пытайтесь понять, я странная. Было тяжело. Я рада, что всё сложилось в мою пользу. Очень довольна своим уровнем», — сказала Андреева в послематчевом интервью.

Андреева и Шнайдер ранее играли в парном разряде. Они являются серебряными призёрами Олимпиады-2024, а также участницами Итогового турнира WTA — 2025.