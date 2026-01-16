Янчук: Медведев может дойти до полуфинала Australian Open — 2026

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил перспективы российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии — 2026, который пройдёт с 18 января по 1 февраля.

«Фавориты? Как всегда, это Синнер и Алькарас. Медведев и Рублёв находятся в неплохой форме, они сыграли на старте сезона. Выиграть Australian Open у них шансов мало, но Медведев может при хорошем стечении обстоятельств дойти до полуфинала. По потенциалу он вполне может это сделать, его форма пока радует. Они с Рублёвым будут прибавлять в результатах. Конечно, сюрпризы будут», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.