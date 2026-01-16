Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Медведев может дойти до полуфинала Australian Open — 2026

Янчук: Медведев может дойти до полуфинала Australian Open — 2026
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил перспективы российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии — 2026, который пройдёт с 18 января по 1 февраля.

«Фавориты? Как всегда, это Синнер и Алькарас. Медведев и Рублёв находятся в неплохой форме, они сыграли на старте сезона. Выиграть Australian Open у них шансов мало, но Медведев может при хорошем стечении обстоятельств дойти до полуфинала. По потенциалу он вполне может это сделать, его форма пока радует. Они с Рублёвым будут прибавлять в результатах. Конечно, сюрпризы будут», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ольховский назвал фаворитов мужского и женского Australian Open
Материалы по теме
Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?
Эксклюзив
Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android