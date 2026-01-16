Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев оценил участие в One Point Slam в Австралии

Даниил Медведев оценил участие в One Point Slam в Австралии
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об участии в выставочном турнире One Point Slam перед стартом Australian Open — 2026. В турнире принимали участие профессиональные теннисисты, знаменитости и любители. В рамках соревнований проводился один розыгрыш за матч.

«Это было весело!» — написал Медведев на личной странице в социальных сетях.

Даниил Медведев проиграл американке Аманде Анисимовой на стадии четвертьфинала. Победу одержал теннисист-любитель Джордан Смит из Австралии. В поединке за титул он оказался сильнее 117-й ракетки мира Джоанны Гарленд из Тайбэя.

Материалы по теме
Любитель Джордан Смит выиграл One Point Slam, где выступили Алькарас, Синнер и Медведев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android