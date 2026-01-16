Даниил Медведев оценил участие в One Point Slam в Австралии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об участии в выставочном турнире One Point Slam перед стартом Australian Open — 2026. В турнире принимали участие профессиональные теннисисты, знаменитости и любители. В рамках соревнований проводился один розыгрыш за матч.

«Это было весело!» — написал Медведев на личной странице в социальных сетях.

Даниил Медведев проиграл американке Аманде Анисимовой на стадии четвертьфинала. Победу одержал теннисист-любитель Джордан Смит из Австралии. В поединке за титул он оказался сильнее 117-й ракетки мира Джоанны Гарленд из Тайбэя.