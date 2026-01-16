Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-250 в Хобарте

Определились финалистки турнира WTA-250 в Хобарте
Комментарии

Сегодня, 16 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Стали известны имена обеих финалисток.

Хобарт. Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Ива Йович
30
США
Ива Йович
И. Йович
Не начался
1 2 3
         
         
Элизабетта Коччаретто
80
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

80-я ракетка мира итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто в двух партиях одержала победу над 71-м номером мирового рейтинга Антонией Ружич из Хорватии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Во втором полуфинале 30-я ракетка мира американка Ива Йович обыграла австралийку Талию Престон, занимающую 204-ю строчку рейтинга. Йович победила со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Таким образом, в финале турнира встретятся Коччаретто и Йович. Матч запланирован на субботу, 16 января.

Материалы по теме
Определились финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android