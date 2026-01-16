Определились финалистки турнира WTA-250 в Хобарте
Сегодня, 16 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Стали известны имена обеих финалисток.
Хобарт. Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
30
Ива Йович
И. Йович
Не начался
|1
|2
|3
|
|
80
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
80-я ракетка мира итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто в двух партиях одержала победу над 71-м номером мирового рейтинга Антонией Ружич из Хорватии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.
Во втором полуфинале 30-я ракетка мира американка Ива Йович обыграла австралийку Талию Престон, занимающую 204-ю строчку рейтинга. Йович победила со счётом 4:6, 6:4, 6:1.
Таким образом, в финале турнира встретятся Коччаретто и Йович. Матч запланирован на субботу, 16 января.
