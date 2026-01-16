Роджер Федерер выиграл тай-брейк у 13-й ракетки мира Рууда перед Australian Open — 2026

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл тай-брейк из девяти очков с 13-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом в преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2026. Швейцарец одержал победу со счётом 7:2.

Федерер приехал на Australian Open — 2026 в качестве зрителя. Его встреча с Руудом прошла на Центральном корте турнира, за мини-матчем наблюдали сотни болельщиков.

Australian Open — 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.