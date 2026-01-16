Скидки
Ольховский: главное для Андреевой — не взвалить на себя груз ответственности на AO

Ольховский: главное для Андреевой — не взвалить на себя груз ответственности на AO
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянки Мирры Андреевой в финал «пятисотника» в Аделаиде, где она сыграет с канадкой Викторией Мбоко.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Турнир в Аделаиде очень важен для Андреевой, чтобы почувствовать уверенность. Первый турнир в новом году Мирра сыграла не так удачно, а сейчас действительно набрала форму, обрела уверенность и показывает теннис того уровня, которого от неё ждут. На мой взгляд, эта психологическая уверенность и победы в Аделаиде важны для Андреевой перед Australian Open. Там она сможет выходить на корт и чувствовать себя как дома.

Потенциал у Мирры был и на прошлом турнире в Австралии, но ожидания высоких результатов сказались на её игре. Здесь главное не взвалить на себя груз ответственности и не поддаваться тому, что все ждут от неё чуть ли не чемпионства. Нужно выходить и играть на максимум каждый матч. Надеюсь, Андреева сейчас в форме, будет хорошо выступать, а дальше — посмотрим. Если все будут говорить, что Мирра может замахнуться на «Шлем», будет слишком много давления. Это неправильно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

