Петрова: вряд ли Мирру можно назвать фаворитом Australian Open

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова назвала фаворитов Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде.

«Фаворит? На мой взгляд, это Арина Соболенко. Особенно после всех неудач прошлого года в финалах «Большого шлема». Думаю, уже в этом году это будет иной человек, если дойдёт до финальных стадий. Не надо забывать и Коко Гауфф, и Елену Рыбакину, которая хорошо закончила прошлый сезон. Вряд ли сейчас можно назвать фаворитом Мирру Андрееву, но она хорошо играла в Австралии. Со свежей психикой из россиянок она может сыграть лучше всех», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.