Теннис

Кафельников: победа в Аделаиде для Андреевой важна, чтобы играть на должном уровне на AO

Кафельников: победа в Аделаиде для Андреевой важна, чтобы играть на должном уровне на AO
Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что турнир WTA-500 в Аделаиде, где россиянка Мирра Андреева дошла до финала, придаст теннисистке эмоциональный подъём перед Australian Open.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Естественно победа над Шнайдер важна для Мирры, потому что придаёт дополнительную уверенность. Она играет второй турнир в этом году. Аделаида даст ей эмоциональный подъём в преддверии Australian Open. После завершения сезона каждый испытывает дефицит игровой практики. Сейчас у Мирры он восполняется этими победами. Я так понимаю, парную комбинацию она не играет, поэтому силы тратить не будет. Победа будет важна, чтобы играть на должном уровне в Мельбурне», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

