Кафельников: победа в Аделаиде для Андреевой важна, чтобы играть на должном уровне на AO

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что турнир WTA-500 в Аделаиде, где россиянка Мирра Андреева дошла до финала, придаст теннисистке эмоциональный подъём перед Australian Open.
|1
|2
|3
|
|
«Естественно победа над Шнайдер важна для Мирры, потому что придаёт дополнительную уверенность. Она играет второй турнир в этом году. Аделаида даст ей эмоциональный подъём в преддверии Australian Open. После завершения сезона каждый испытывает дефицит игровой практики. Сейчас у Мирры он восполняется этими победами. Я так понимаю, парную комбинацию она не играет, поэтому силы тратить не будет. Победа будет важна, чтобы играть на должном уровне в Мельбурне», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 января 2026
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:11
-
13:10
-
12:57
-
12:48
-
12:44
-
12:13
-
11:37
-
11:30
-
10:49
-
10:37
-
10:24
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:34
-
09:15
-
07:48
-
04:39
-
03:00
-
02:06
-
00:30
-
00:28
- 15 января 2026
-
22:09
-
21:22
-
20:27
-
19:50
-
19:21
-
18:52
-
18:34
-
18:25
-
17:58
-
16:58