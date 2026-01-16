Арина Соболенко: я всегда хотела быть чем-то большим, чем просто теннисисткой

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о балансе между тренировками и активностью вне корта.

«Я всегда хотела быть чем-то большим, чем просто теннисисткой. Хотела быть вдохновением для следующего поколения и примером великой спортсменки, которая умеет находить баланс между разными сферами жизни.

Я делюсь опытом и сотрудничаю с брендами, которые действительно люблю, которыми пользуюсь. Это мой бренд. Я показываю людям, что это нормально — балансировать между жизнью на корте и вне его, получать удовольствие, но при этом быть сосредоточенной на своих целях», — приводит слова Соболенко сайт Australian Open.