«Не зацикливаюсь на этом результате». Соболенко — о поражении в финале AO-2025

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила поражение в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул она проиграла американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

«Тот финал был сложным. Она играла невероятно и меня переиграла. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. После этого у нас уже были матчи, я провела работу над ошибками.

Перед Australian Open в этом году я не особо зацикливаюсь на этом результате. Но, конечно, я хотела бы выступить немного лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Соболенко сайт Australian Open.