Ольховский оценил шансы Алькараса собрать карьерный «Шлем» на Australian Open — 2026

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский высказался о возможности для испанца Карлоса Алькараса оформить карьерный «Шлем».

«На показательном турнире он обыграл Синнера, но это показательный. Опять же, в пяти сетах будет зависеть, кто будет проходить и более свеж к восьмёрке и полуфиналу. Здесь сложно прогнозировать, потому что в полуфинале будут изнуряющие пять сетов, а потом выходишь в финал, где ещё более сильный соперник, в тех же пяти сетах. Я думаю, Алькарас способен собрать карьерный «Шлем», но не будем загадывать. Сейчас теннис настолько на высоком уровне! Есть те, кто могут оказать сопротивление Алькарасу и Синнеру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

