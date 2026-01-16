Янчук: у Соболенко есть проблемы с психологическим состоянием

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что у первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко имеются проблемы с психологическим состоянием во время напряжённых матчей.

«Соболенко остаётся фавориткой, но всё зависит от её психологического состояния. У неё есть проблемы с этим. Она сначала борется сама с собой, а потом уже с соперницей. С соперницей, как правило, получается легче. Если она не будет заваливать матчи волнением, у неё шансов больше всего. Она всех бьёт и темпом, и силой ударов», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.