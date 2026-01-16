Скидки
Петрова: хочется верить, что Медведев затмит Синнера и Алькараса на AO

Петрова: хочется верить, что Медведев затмит Синнера и Алькараса на AO
Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова высоко оценила перспективы россиянина Даниила Медведева на Australian Open — 2026.

«Мужская часть более прозрачна. В фаворитах два прошлогодних лидера, которые доходили до финалов и всё выигрывали, — Синнер и Алькарас. Вряд ли кто-то сможет их затмить в Австралии. Хочется верить, что это сможет Даня Медведев. Он выиграл Брисбен, выглядит в хорошей форме, добивал и доигрывал розыгрыши с лёта. Видно, что он с командой много отрабатывал. Сейчас своей вариативностью Медведев может всех переиграть. Все привыкли к старому Даниилу Медведеву, но сейчас у него новый подход и тактика. Он может быть неприятным соперником для многих», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

