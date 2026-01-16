Селиваненко — об AO: лучше не заниматься гаданием, а просто смотреть теннис

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко призвал не делать прогнозы на Открытый чемпионат Австралии — 2026, а смотреть теннис.

«Фавориты априори те, кто находится на первых местах классификации. В то же время любой турнир содержит в себе интриги, и каждый раз мы становимся свидетелями, казалось бы, неожиданных результатов. Поэтому лучше не заниматься гаданием, а просто смотреть и наслаждаться увлекательным теннисом», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.