Арина Соболенко оценила уровень своей подготовки к сезону-2026

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей предсезонной подготовке в конце 2025 года.

«Хорошо, что есть матчи, которые позволяют проверить то, над чем я работала во время предсезонной подготовки. Я чувствовала себя измотанной после Атланты и Нью-Йорка, но у меня был один-два выходных, поэтому я восстановилась. У меня была отличная подготовка.

Затем был очень напряжённый матч против Ника [Кирьоса], который также был частью моей подготовки. К концу предсезонки я чувствовала себя действительно сильной и готовой», — приводит слова Соболенко сайт Australian Open.