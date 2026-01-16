Уго Умбер обыграл Давидович-Фокину и вышел в финал турнира ATP в Аделаиде

36-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (15-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Умбер выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Давидович-Фокины пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За победу на турнире в Аделаиде Уго Умбер поспорит с чешским теннисистом Томашем Махачем, который в полуфинале обыграл американца Томми Пола.