Главная Теннис Новости

Алехандро Давидович-Фокина — Уго Умбер, результат матча 16 января 2026, счет 1:2, полуфинал ATP 250 Аделаида

Уго Умбер обыграл Давидович-Фокину и вышел в финал турнира ATP в Аделаиде
Комментарии

36-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (15-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

Аделаида (м). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 11:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
15
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 6 4
6 		5 7 7
         
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Умбер выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Давидович-Фокины пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За победу на турнире в Аделаиде Уго Умбер поспорит с чешским теннисистом Томашем Махачем, который в полуфинале обыграл американца Томми Пола.

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
