Определились финалисты турнира ATP-250 в Аделаиде
Поделиться
Сегодня, 16 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Стали известны имена обоих финалистов.
Аделаида (м). Финал
17 января 2026, суббота. 07:30 МСК
36
Уго Умбер
У. Умбер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
35
Томаш Махач
Т. Махач
35-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач одержал победу над 21-м номером мирового рейтинга американцем Томми Полом. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:3.
Во втором полуфинале 36-я ракетка мира представитель Франции Уго Умбер уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину, занимающего 15-ю строчку рейтинга. Встреча закончилась со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
Таким образом, в финале турнира встретятся Махач и Умбер. Матч запланирован на субботу, 16 января.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 января 2026
-
15:23
-
15:10
-
15:09
-
14:50
-
14:50
-
14:30
-
14:27
-
14:12
-
14:10
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:11
-
13:10
-
12:57
-
12:48
-
12:44
-
12:13
-
11:37
-
11:30
-
10:49
-
10:37
-
10:24
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:34
-
09:15
-
07:48
-
04:39
-
03:00
-
02:06
-
00:30
-
00:28
- 15 января 2026
-
22:09