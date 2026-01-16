Скидки
Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира ATP-250 в Аделаиде

Комментарии

Сегодня, 16 января, прошли два полуфинальных матча турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Стали известны имена обоих финалистов.

Аделаида (м). Финал
17 января 2026, суббота. 07:30 МСК
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Не начался
1 2 3
         
         
Томаш Махач
35
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

35-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач одержал победу над 21-м номером мирового рейтинга американцем Томми Полом. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Во втором полуфинале 36-я ракетка мира представитель Франции Уго Умбер уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину, занимающего 15-ю строчку рейтинга. Встреча закончилась со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

Таким образом, в финале турнира встретятся Махач и Умбер. Матч запланирован на субботу, 16 января.

Новости. Теннис
