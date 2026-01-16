Скидки
Петрова назвала теннисиста и теннисистку, способных удивить на Australian Open — 2026

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова считает, что американец Бен Шелтон и россиянка Мирра Андреева могут стать авторами сенсаций на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Может удивить Бен Шелтон. Он стал мощнее с его неприятной левой рукой. Шелтон может быть очень неприятным соперником. Что касается женщин, то из россиянок, кроме как Мирра, вряд ли кто-то может сильно удивить. Да, могут показать свой стабильный теннис, дойти до четвёртого круга или четвертьфинала, но сотворить какую-то сенсацию может Мирра», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

