Янчук — о карьерном «Шлеме» Алькараса: вопрос лишь в том, когда он это сделает

Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса завоевать карьерный «Шлем». Для оформления этого достижения ему не хватает победы на Australian Open.

«Вполне вероятно. Это сильная мотивация, которая будет им двигать, и он будет рваться. У него всё равно в перспективе такая возможность останется, вопрос лишь в том, когда он это сделает. Вполне может и сейчас. Может быть, это психологически ему помешает», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

