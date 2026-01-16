Елена Веснина: желаю Мирре Андреевой начать сезон с титулом в руках

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина заявила, что возможная победа россиянки Мирры Андреевой в финале «пятисотника» в Аделаиде придаст 18-летней спортсменке позитива перед Australian Open. В финале турнира Андреева сыграет с канадкой Викторией Мбоко 17 января.

«Сейчас очень важный отрезок сезона австралийской серии турниров, когда ты приезжаешь после сильных предсезонных нагрузок. Тело находится под прессом — ты должен переварить объём. Для Мирры это третий серьёзный сезон, когда надо пережить нагрузки. Важно начать этот отрезок удачно. Выход в финал — всегда хорошо, особенно в преддверии Australian Open. Помню, когда сама играла на австралийский серии турниров, у меня получилось выиграть в Хобарте. Приехав на Australian Open, ты находишься уже под определённой нагрузкой. Но ощущение победы и титула в руках даёт уверенность, что ты не проиграешь в каких-то моментах.

Особенно важно это ощущение на первых кругах «Большого шлема». Знаем, что всех трясёт на первых кругах. Для Мирры важно получить позитив от победы и от титула. Это поможет как минимум дойти до второй недели «Большого шлема». А там уже идут другие нюансы. Желаю Мирре начать сезон с титулом в руках», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.