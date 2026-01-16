Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина: желаю Мирре Андреевой начать сезон с титулом в руках

Елена Веснина: желаю Мирре Андреевой начать сезон с титулом в руках
Комментарии

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина заявила, что возможная победа россиянки Мирры Андреевой в финале «пятисотника» в Аделаиде придаст 18-летней спортсменке позитива перед Australian Open. В финале турнира Андреева сыграет с канадкой Викторией Мбоко 17 января.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Сейчас очень важный отрезок сезона австралийской серии турниров, когда ты приезжаешь после сильных предсезонных нагрузок. Тело находится под прессом — ты должен переварить объём. Для Мирры это третий серьёзный сезон, когда надо пережить нагрузки. Важно начать этот отрезок удачно. Выход в финал — всегда хорошо, особенно в преддверии Australian Open. Помню, когда сама играла на австралийский серии турниров, у меня получилось выиграть в Хобарте. Приехав на Australian Open, ты находишься уже под определённой нагрузкой. Но ощущение победы и титула в руках даёт уверенность, что ты не проиграешь в каких-то моментах.

Особенно важно это ощущение на первых кругах «Большого шлема». Знаем, что всех трясёт на первых кругах. Для Мирры важно получить позитив от победы и от титула. Это поможет как минимум дойти до второй недели «Большого шлема». А там уже идут другие нюансы. Желаю Мирре начать сезон с титулом в руках», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Мирра взяла русское дерби в Аделаиде! Соперница по финалу выбила из сетки чемпионку AO
Мирра взяла русское дерби в Аделаиде! Соперница по финалу выбила из сетки чемпионку AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android