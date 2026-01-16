Ольховский ответил, кто из россиян способен удивить на Australian Open

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский назвал российских теннисистов, которые могут удивить на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Из ребят я уже назвал Медведева и Рублёва. Хачанов не очень впечатляюще сыграл, но, надеюсь, на Австралии это изменится. Всё-таки пять сетов, где физические кондиции будут играть одну из решающих ролей. Очень важно, какой будет сетка. Тяжело в физическом плане быть готовым к двухнедельным пятисетовым поединкам. Что касается девушек, Андреева не показала того, чего от неё сейчас ждут, но турнир «Большого шлема» — это другое. Значимость турнира выше, чем других. Здесь важна психологическая уверенность», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.