«Есть не только мы». Соболенко ответила на вопрос о соперничестве со Швёнтек

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о своём соперничестве со вторым номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек.

«Дело не только во мне и Иге. Есть Коко [Гауфф], Елена [Рыбакина], Джессика [Пегула]… Я не хочу сейчас ни о ком забывать.

Удивительно, что в прошлом году мы играли всего один раз. В этом году мы ещё не встречались. Надеюсь, в этом сезоне будем играть чаще. Как я уже сказала, есть не только мы. Есть много теннисисток, с которыми у меня тоже есть сильное соперничество», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Australian Open.