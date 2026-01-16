Мэдисон Киз высказалась о защите титула на Australian Open — 2026

Девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз поделилась ожиданиями от защиты титула на предстоящем Australian Open — 2026.

«Я стараюсь насладиться моментом, потому что мне кажется, что очень часто мы оглядываемся назад и испытываем сожаление. Даже в трудные моменты, когда было стрессово, напряжённо, мы не находили в этом ничего приятного.

Я пытаюсь изменить своё отношение к давлению. Стараюсь насладиться всеми классными моментами, например, когда вижу вокруг свою фотографию с трофеем в руках. Я никогда не могла и мечтать о таком.

Уверена, что, выходя на корт, буду очень нервничать. Но не думаю, что когда-либо выходила на корт в первом круге турнира «Большого шлема» и не нервничала», — приводит слова Киз сайт Australian Open.