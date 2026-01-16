Скидки
Главная Теннис Новости

Синякова и Шуай обыграли Киченок/Кравчик в финале парного турнира WTA-500 в Аделаиде

Комментарии

Чешская теннисистка Катержина Синякова и представительница Китая Чжан Шуай стали чемпионками турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале они одержали победу над украинкой Людмилой Киченок и американкой Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:4.

Аделаида — парный разряд (ж). Финал
16 января 2026, пятница. 14:05 МСК
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Л. Киченок Д. Кравчик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
К. Синякова Ч. Шуай

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Синякова и Шуай не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Киченок и Кравчик ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Призовой фонд «пятисотника» в Аделаиде в женском парном разряде составляет $ 1 206 446.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

