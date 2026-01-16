Синякова и Шуай обыграли Киченок/Кравчик в финале парного турнира WTA-500 в Аделаиде
Поделиться
Чешская теннисистка Катержина Синякова и представительница Китая Чжан Шуай стали чемпионками турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале они одержали победу над украинкой Людмилой Киченок и американкой Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:4.
Аделаида — парный разряд (ж). Финал
16 января 2026, пятница. 14:05 МСК
Людмила Киченок
Дезире Кравчик
Л. Киченок Д. Кравчик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Катержина Синякова
Чжан Шуай
К. Синякова Ч. Шуай
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Синякова и Шуай не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Киченок и Кравчик ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Призовой фонд «пятисотника» в Аделаиде в женском парном разряде составляет $ 1 206 446.
Комментарии
- 16 января 2026
-
15:50
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:09
-
14:50
-
14:50
-
14:30
-
14:27
-
14:12
-
14:10
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:11
-
13:10
-
12:57
-
12:48
-
12:44
-
12:13
-
11:37
-
11:30
-
10:49
-
10:37
-
10:24
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:34
-
09:15
-
07:48
-
04:39
-
03:00
-
02:06