Синякова и Шуай обыграли Киченок/Кравчик в финале парного турнира WTA-500 в Аделаиде

Чешская теннисистка Катержина Синякова и представительница Китая Чжан Шуай стали чемпионками турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале они одержали победу над украинкой Людмилой Киченок и американкой Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Синякова и Шуай не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Киченок и Кравчик ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Призовой фонд «пятисотника» в Аделаиде в женском парном разряде составляет $ 1 206 446.