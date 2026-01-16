Янчук: Хачанов способен на сюрприз. Может выйти в четвертьфинал AO

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Карен Хачанов может пройти далеко в сетке на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Лучшим результатом Хачанова на австралийском ТБШ является выход в полуфинал (2023).

«Хачанов может преподнести сюрприз, но на уровне четвертьфинала. Что касается женщин, много претендентов на подступах. Кто-то может прорваться и преподнести сюрприз, скажем, дойти до четвертьфинала. Будет интересно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.