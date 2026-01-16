Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Хачанов способен на сюрприз. Может выйти в четвертьфинал AO

Янчук: Хачанов способен на сюрприз. Может выйти в четвертьфинал AO
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Карен Хачанов может пройти далеко в сетке на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Лучшим результатом Хачанова на австралийском ТБШ является выход в полуфинал (2023).

«Хачанов может преподнести сюрприз, но на уровне четвертьфинала. Что касается женщин, много претендентов на подступах. Кто-то может прорваться и преподнести сюрприз, скажем, дойти до четвертьфинала. Будет интересно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

Материалы по теме
Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?
Эксклюзив
Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android