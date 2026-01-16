Скидки
Петрова: Алькараса будет мотивировать возможность взять карьерный «Шлем»

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова оценила шансы первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса завоевать карьерный «Шлем». Для оформления этого достижения ему не хватает победы на Australian Open.

«Для него это дополнительная мотивация. Он уже многого достиг. Это хорошее подспорье, чтобы развивать дальнейший спортивный интерес. Поэтому это не будет ему мешать, а наоборот — мотивировать», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 пройдёт на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

