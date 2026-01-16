Мэдисон Киз: цель в 2026 году — заставить чувствовать себя некомфортно на корте

Девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о своих целях и задачах на сезон-2026. На предстоящем Australian Open — 2026 американке предстоит защита прошлогоднего титула.

«Одна из моих главных целей в этом году — заставить чувствовать себя немного некомфортно на корте. Хочу внедрить некоторые вещи, над которыми мы работаем, как бы некомфортно ни было в решающие моменты.

Действительно стараюсь развиваться и добавлять новые элементы в свою игру. Это и было моей целью на протяжении всего межсезонья — учиться новому. Самая сложная часть — применять это на практике в матчах», — приводит слова Киз официальный сайт Australian Open.