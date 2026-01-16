Скидки
Ига Швёнтек оценила свои шансы выиграть карьерный «Шлем» на Australian Open — 2026

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своих шансах завоевать карьерный «Шлем». Для этого достижения ей не хватает титула на Australian Open.

«Честно говоря, с начала года ко мне подходят многие и спрашивают об этом. Я действительно сосредоточена на работе изо дня в день. Так было всегда.

Выиграть карьерный «Шлем — это сложно. Для этого нужно многое, чтобы всё сложилось. Да, это сложный турнир, поэтому у меня нет никаких ожиданий. Конечно, это была бы мечта, ставшая явью. Это не моя чёткая цель, с которой я просыпаюсь каждый день. Больше думаю, как хочу играть, что хочу улучшить день за днём», — приводит слова Швёнтек сайт Australian Open.

