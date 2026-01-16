Швёнтек: с тех пор как начала зарабатывать большие деньги, была немного растеряна

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала об открытии своего фонда поддержки молодым спортсменам.

«Думаю, с тех пор как я начала зарабатывать большие деньги, честно говоря, была немного растеряна – то есть, конечно, рада, но растеряна в том смысле, что так было не всегда. Не всегда у нас были деньги, чтобы я мог продолжать.

Знаю, с какими трудностями сталкиваются молодые спортсмены. Хотела использовать свои ресурсы, как финансовые, так и опыт моей команды, чтобы помочь им преодолеть некоторые препятствия… Это вдохновляет других людей. Поэтому желаю им сосредоточиться на этом и стать лучшими в своей области», — приводит слова Швёнтек сайт Australian Open.