«Нервничала перед матчем». Андреева — о полуфинальной встрече со Шнайдер в Аделаиде

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в полуфинальном матче турнира WTA–500 в Аделаиде (Австралия) над соотечественницей Дианой Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
– В начале матча соперница сделала брейк. Казалось, что ты немного нервничала или не сразу вошла в игру, но потом довольно быстро поймала ритм. Так ли это ощущалось на корте?
– Я нервничала перед матчем, а Диана этим воспользовалась. Она играла свободно, агрессивно, шла на удары. А когда я действовала немного пассивно, всё складывалось в её пользу.
Но потом я подумала: если она играет свободно и не нервничает, значит, мне нужно поднимать свой уровень, потому что так я матч не выиграю. Мне удалось сделать обратный брейк, после чего почувствовала ритм игры, поняла, как нужно играть против неё, и в итоге всё сложилось в мою пользу, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
