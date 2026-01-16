Скидки
«Нервничала перед матчем». Андреева — о полуфинальной встрече со Шнайдер в Аделаиде

«Нервничала перед матчем». Андреева — о полуфинальной встрече со Шнайдер в Аделаиде
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в полуфинальном матче турнира WTA–500 в Аделаиде (Австралия) над соотечественницей Дианой Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:50 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

– В начале матча соперница сделала брейк. Казалось, что ты немного нервничала или не сразу вошла в игру, но потом довольно быстро поймала ритм. Так ли это ощущалось на корте?
– Я нервничала перед матчем, а Диана этим воспользовалась. Она играла свободно, агрессивно, шла на удары. А когда я действовала немного пассивно, всё складывалось в её пользу.

Но потом я подумала: если она играет свободно и не нервничает, значит, мне нужно поднимать свой уровень, потому что так я матч не выиграю. Мне удалось сделать обратный брейк, после чего почувствовала ритм игры, поняла, как нужно играть против неё, и в итоге всё сложилось в мою пользу, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

