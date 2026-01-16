Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Постараюсь быть с ней на одном уровне». Андреева — о предстоящем финале с Мбоко

«Постараюсь быть с ней на одном уровне». Андреева — о предстоящем финале с Мбоко
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча турнира WTA–500 в Аделаиде (Австралия) с канадкой Викторией Мбоко.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Знаю, она любит рано принимать мяч, играть агрессивно и диктовать розыгрыши. У неё отличная подача.
Я постараюсь держать свой уровень и быть на одном уровне с ней. Если она бьёт сильно — тоже могу бить сильно. Уверена, она сделает много виннеров и подаст несколько эйсов.

Мне важно придерживаться плана, играть в свой теннис и быть сосредоточенной с самого начала и до конца. А дальше посмотрим, как всё сложится.

В любом случае независимо от результата, матч, думаю, получится отличным. Честно говоря, если бы можно было сыграть сегодня вечером, я бы сыграла уже сегодня — настолько жду выхода на корт. Это мой первый финал после Индиан-Уэллса, так что очень взволнованна», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Мирра взяла русское дерби в Аделаиде! Соперница по финалу выбила из сетки чемпионку AO
Мирра взяла русское дерби в Аделаиде! Соперница по финалу выбила из сетки чемпионку AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android