«Постараюсь быть с ней на одном уровне». Андреева — о предстоящем финале с Мбоко

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча турнира WTA–500 в Аделаиде (Австралия) с канадкой Викторией Мбоко.

«Знаю, она любит рано принимать мяч, играть агрессивно и диктовать розыгрыши. У неё отличная подача.

Я постараюсь держать свой уровень и быть на одном уровне с ней. Если она бьёт сильно — тоже могу бить сильно. Уверена, она сделает много виннеров и подаст несколько эйсов.

Мне важно придерживаться плана, играть в свой теннис и быть сосредоточенной с самого начала и до конца. А дальше посмотрим, как всё сложится.

В любом случае независимо от результата, матч, думаю, получится отличным. Честно говоря, если бы можно было сыграть сегодня вечером, я бы сыграла уже сегодня — настолько жду выхода на корт. Это мой первый финал после Индиан-Уэллса, так что очень взволнованна», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.