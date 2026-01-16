Скидки
Алькарас, Медведев и Зверев заявились на турнир ATP-500 в Роттердаме

Карлос Алькарас
Комментарии

Стал известен список участников турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Среди них первая ракетка мира Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

За победу на турнире также поборются Александр Зверев, Александр Бублик, Джек Дрейпер, Алекс де Минор, Феликс Оже-Альяссим, Таллон Грикспор, Стефанос Циципас. Специальное приглашение получил Стэн Вавринка.

Соревнования в Нидерландах пройдут с 9 по 15 февраля. В 2025 году победу там одержал Карлос Алькарас, обыгравший Алекса де Минора со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Даниил Медведев тогда выбыл во втором круге.

Комментарии
