Мирра Андреева: на протяжении всего матча старалась думать, что Диана мне не подруга

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, насколько сложно ей было играть в полуфинале турнира WTA–500 в Аделаиде (Австралия) с подругой Дианой Шнайдер. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой.
«Конечно, это непросто, потому что ты знаешь: она, скорее всего, понимает, как ты будешь играть против неё. И я знаю, она знает, как я буду играть. Получается такой небольшой психологический поединок.
Мне кажется, в начале матча я даже пыталась делать что-то неожиданное для неё, то, что не совсем соответствует моей игре. Поэтому важно заставить себя играть так, как обычно играешь против любого соперника в туре WTA. В начале встречи с этим было трудно.
Потом на протяжении всего матча старалась думать так, будто она мне не подруга, будто я её не знаю, будто это просто незнакомый человек. Я просто концентрировалась на мяче, который летит с другой стороны корта», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
В прошедшие сезоны девушки выступали в парных разрядах турниров, а также завоевали серебряные медали Олимпийских игр – 2024 в паре.
