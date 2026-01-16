Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер — о Жоао Фонсеке: ему нужно больше времени, чтобы улучшить свою игру

Федерер — о Жоао Фонсеке: ему нужно больше времени, чтобы улучшить свою игру
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о перспективах бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, отметив желание спортсмена навязать борьбу испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в АТР-туре.

«Надеюсь, его настрой — не быть третьим после Карлоса и Янника, а стать лучшим. Он должен выходить на каждый турнир с целью победить. Его уникальность — в мощи. У Жоао особая аура, он кажется очень приятным парнем, мне нравится наблюдать за его игрой. Думаю, он похож на меня в том смысле, что ему нужно больше времени, чтобы улучшить свою игру и понять, когда менять ритм. Как только он этого добьётся, для него не будет пределов», – приводит слова Федерера Punto De Break.

Материалы по теме
Федерер мощно вернулся на AO. Снёс топ-игрока на глазах Джоковича и ждёт битву с легендами
Федерер мощно вернулся на AO. Снёс топ-игрока на глазах Джоковича и ждёт битву с легендами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android