Федерер — о Жоао Фонсеке: ему нужно больше времени, чтобы улучшить свою игру

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о перспективах бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, отметив желание спортсмена навязать борьбу испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в АТР-туре.

«Надеюсь, его настрой — не быть третьим после Карлоса и Янника, а стать лучшим. Он должен выходить на каждый турнир с целью победить. Его уникальность — в мощи. У Жоао особая аура, он кажется очень приятным парнем, мне нравится наблюдать за его игрой. Думаю, он похож на меня в том смысле, что ему нужно больше времени, чтобы улучшить свою игру и понять, когда менять ритм. Как только он этого добьётся, для него не будет пределов», – приводит слова Федерера Punto De Break.