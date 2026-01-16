Скидки
Андреева рассказала, как планирует провести время перед финальным матчем в Аделаиде

Андреева рассказала, как планирует провести время перед финальным матчем в Аделаиде
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как планирует провести время перед финальным матчем турнира WTA–500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка поспорит за титул с канадкой Викторией Мбоко.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

– Как будешь расслабляться сегодня вечером — куда-нибудь пойдёшь или останешься в отеле?
– Пока не решила. Рядом с нашим отелем есть очень хороший стейк-хаус, и там потрясающий десерт — шоколадный фондан с фисташковым соусом внутри. Я выбираю между тем, чтобы пойти за десертом, или остаться в номере и посмотреть Netflix. Тяжёлый выбор, но я ещё подумаю.

– Выбирай десерт.
– Скорее всего, так и сделаю (смеётся),– сказала Андреева на пресс-конференции в Аделаиде.

