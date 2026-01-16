Андреева рассказала, как планирует провести время перед финальным матчем в Аделаиде
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как планирует провести время перед финальным матчем турнира WTA–500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка поспорит за титул с канадкой Викторией Мбоко.
– Как будешь расслабляться сегодня вечером — куда-нибудь пойдёшь или останешься в отеле?
– Пока не решила. Рядом с нашим отелем есть очень хороший стейк-хаус, и там потрясающий десерт — шоколадный фондан с фисташковым соусом внутри. Я выбираю между тем, чтобы пойти за десертом, или остаться в номере и посмотреть Netflix. Тяжёлый выбор, но я ещё подумаю.
– Выбирай десерт.
– Скорее всего, так и сделаю (смеётся),– сказала Андреева на пресс-конференции в Аделаиде.
