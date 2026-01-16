Карлос Алькарас назвал имя теннисиста, за которым ему нравится следить

Первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о бразильском теннисисте Жоао Фонсеке. Испанец подчеркнул, что 19-летнему спортсмену нужно беречь себя, так как его взрослая карьера только началась.

«Это очень зрелищный игрок. Мне нравится за ним следить. У него мощные удары и отличная правая рука. Рад, что начинаю пересекаться с ним. В начале сезона он не мог играть из-за травм, поэтому я советую ему поберечь себя и восстановиться, ведь он ещё очень молод», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Фонсека занимает 30-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). 3 ноября 2025 года он достиг наивысшей, 24-й позиции.