Зверев — о проблемах и влиянии теннисистов: мы тратим время, но результата нет

Третья ракетка мира Александр Зверев высказался о влиянии теннисистов на решения в туре. Он отметил, что входил в Совет игроков, но пользы от этого не было никакой.

«Я много лет входил в Совет игроков и в итоге ушёл, потому что нет никакого прогресса. Очень сложно заставить руководителей тенниса сесть за стол и найти реальные решения. Раздражает, что мы тратим время, пытаясь что-то изменить, но результата нет. Все согласны, что систему нужно менять, но у игроков почти нет влияния на политику нашего спорта», — приводит слова Зверева Corriere dello Sport.

Зверев на АО-2026 в первом круге встретится с Габриэлем Диалло из Канады.